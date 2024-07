© Foto: Unsplash



Der Kursmotor der Aktie von Novo Nordisk ist ins Stocken geraten. Die Daten von gleich zwei Studien zur Abnehmspritze des Unternehmens geben zu bedenken. Kommt die Party in der Aktie von Novo Nordisk langsam an ihr Ende? Zumindest ist seit einigen Tagen Sand im Getriebe der Papiere, die sich in den vergangenen drei Jahren aufgrund des Hypes um Abnehmspritzen um 256 Prozent verteuert haben. Neue Studiendaten verunsichern Ursache für die Kursflaute sind gleich zwei Studien, die einen Schatten auf das Blockbuster-Präparat Ozempic werfen. Werden dessen Vorteile überschätzt und die Risiken seiner Einnahme gleichzeitig unterschätzt? Nach Berichten um einen signifikanten Anstieg ungewollter …