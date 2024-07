Porsche verkauft im ersten Halbjahr weniger Autos

Werbung







Der Autohersteller Porsche hat in den letzten sechs Monaten weltweit weniger Autos ausgeliefert als noch im Vorjahreszeitraum. Insbesondere die schwächelnde Nachfrage aus China belasteten die Absatzzahlen.



Der deutsche Sportwagenbauer Porsche hat in der ersten Jahreshälfte einen Dämpfer beim Absatz erhalten. Dabei wurden von Januar bis Juni weltweit 155.945 Fahrzeuge ausgeliefert, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte. Das sind knapp sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Erneuerung mehrerer Modelle trug einen Teil zu den gesunkenen Absatzzahlen bei. Insbesondere die Geschäfte in China liefen dabei schlechter, wo mit 29.551 Autos ein Drittel weniger Fahrzeuge verkauft wurden. Die schwächelnde Nachfrage in Fernost begründete Porsche mit der angespannten wirtschaftlichen Lage. Aber auch in Nordamerika gingen die Verkäufe zurück. Jedoch konnte Porsche im Hinblick auf den Absatz in Europa ein Zuwachs verzeichnen, vor allem im deutschen Markt, der gut ein Fünftel zulegen konnte.









Quelle: HSBC