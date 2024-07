London (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von innovativen Domains für die Technologiebranche, it.com Domains, hat eine neue Partnerschaft mit GoDaddy, einem weltweit führenden Anbieter von Tools und Technologien für kleine Unternehmen, bekannt gegeben. GoDaddy bietet jetzt .it.com-Domains für seine 20 Millionen Kunden weltweit an, um die wachsende Nachfrage nach Domains mit Tech-Bezug zu bedienen, insbesondere bei Startups, Entwicklern und Tech-Unternehmen, die eine starke Online-Präsenz aufbauen und gleichzeitig ihre Branche signalisieren wollen, die im IT- oder Tech-Bereich angesiedelt ist.Der Markt für IT-Dienstleistungen wird für das Jahr 2024 auf rund 1,2 Billionen Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2029 1,81 Billionen USD erreichen wird, mit einer CAGR von 8,38 % zwischen 2024 und 2029[1]. Dieser Anstieg der Nachfrage nach IT-Domains wird voraussichtlich die Popularität von .it.com-Domains steigern, die die Stärke der Marke .com mit dem beliebten Modifikator "IT" kombinieren."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GoDaddy, einem führenden Domain-Registrar mit einem großen Kundenstamm", sagt Joe Alagna, CSO bei it.com Domains. "Damit können wir die globale IT-Community bedienen und unsere innovativen .it.com-Domains Unternehmen aller Größenordnungen weltweit zur Verfügung stellen."Tess Diaz, Director of Channel bei it.com Domains, fügte hinzu: "Die Tech-Welt, von Startups bis hin zu Unicorns, ist ganz klar auf der Suche nach Domainnamen, die ihre Identität unterstreichen. Wir haben uns verpflichtet, die IT-Community zu unterstützen, und da GoDaddy jetzt .it.com-Domains anbietet, erwarten wir ein noch stärkeres Wachstum."Die .it.com-Domainnamen können zu jedem GoDaddy-Produkt hinzugefügt werden, z. B. E-Mail oder Hosting. Die Vereinbarung mit GoDaddy wird in naher Zukunft auch it.com-Domains auf deren umfangreichen Aftermarket-Plattformen zur Verfügung stellen.Um sich eine .it.com-Domain zu sichern, besuchen Sie www.godaddy.com.Informationen zu it.com DomainsDas Unternehmen it.com Domains LTD ist der offizielle Betreiber der .it.com-Domainregistrierungsstelle, die Domains unter der Endung .it.com anbietet, z. B. yourname.it.com. Sie plant auch, in der kommenden Runde der neuen gTLDs, die von der ICANN für 2026 geplant ist, ein Registry Services Provider (RSP) zu werden.it.com Domains mit Hauptsitz in London hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung und vertrauenswürdige Nutzung des *.it.com-Domainraums weltweit zu fördern.Weitere Informationen finden Sie unter https://get.it.com.1. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/it-services-market.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2455976/it_com_Domains.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/godaddy-bietet-jetzt-itcom-domains-an-302191846.htmlPressekontakt:Andrey Insarov,+447392000000,press@it.comOriginal-Content von: it.com Domains, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175617/5819246