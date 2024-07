Windenergieentwickler Prokon hat eine 40 MW starken Windpark in Finnland gebaut. Der Strom wird über ein 10-jähriges PPA vermarktet. Die Genossenschaft Prokon aus Itzehoe vermeldet einen Geschäftserfolg in Finnland. Gemeinsam mit dem Projektpartner Neoen hat das Unternehmen in der Region Österbotten im Westen des Landes einen Windpark realisiert. Das Erneuerbare-Energien-Projekt Björkliden umfasst sieben Nordex-Anlagen N149 mit einer installierten Gesamtleistung von 41,3 Megawatt. Die Partner vertreiben ...

