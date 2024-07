© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk



Der chinesische Fahrzeughersteller BYD bemüht sich um eine Expansion über seinen Heimatmarkt hinaus - auch was die Produktionsstandorte betrifft.Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu bereits am Montag berichtet hat, will der chinesische E-Fahrzeughersteller und Tesla-Erzrivale BYD ein Werk in der Türkei erreichten. Eine Milliarde US-Dollar für Werk in der Türkei Bis zu 150.000 Fahrzeuge sollen ab Ende 2026 in dem Werk, für das BYD eine Investitionssumme von umgerechnet eine Milliarde US-Dollar veranschlagt hat, vom Band rollen. Insgesamt sollen hier 5.000 Mitarbeitende beschäftigt werden, die sich neben der Produktion auch um Forschungs- und Entwicklungsaufgaben kümmern sollen. …