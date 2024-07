Stuttgart (ots) -Wandern, Paddeln oder Klettern - egal an welchen Orten auf der Welt: Mit der neuen Fotobuchvorlage von outdoor und CEWE gelingt ganz unkompliziert ein hochwertiger und attraktiver Bildband. So macht es Spaß, Erlebnisse jederzeit bildhaft ins Gedächtnis zu rufen, mit Freunden zu teilen und es steigert die Vorfreude auf neue Touren."Das Layout des Fotobuchs wurde von unserem Grafik-Team entwickelt, dazu gibt es wertvolle Profi-Tipps zur Fotografie unterwegs. Trotz Vorlage bleibt jede Menge Raum für Kreativität und Textfelder ermöglichen das Erzählen der ganz eigenen Outdoor-Story", verspricht Alex Krapp, Chefredakteur outdoor. Ergänzt wird die Vorlage durch zahlreiche Design-Elemente im Outdoor-Stil sowie hilfreiche Infos zum Anordnen der Bilder und zur Farbgestaltung.Eine gute Fotogeschichte lebt von der Abwechslung. Damit dies gelingt, begleiten wertvolle Tipps für perfekte Outdoor-Fotos die Aktion unter cewe.de/outdoor. Zum Beispiel: Es zählt nicht nur das große Panorama, sondern auch der Mensch mit seinen Emotionen und auch mal richtig müden Gesichtern. Die Dramatik eines Gewitters oder Regentropfen auf einer Fensterscheibe bieten einen guten Kontrast zu hellen Sonnenbildern.Weitere Infos in der outdoor Ausgabe 08/2024, die ab heute im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich ist, auch als E-Paper.Weitere Themen im aktuellen Heft:- Die besten 40 Produkte 2024 - von der Jacke bis zum Trekkingzelt.- Entdecke Albanien - was das Land Wanderern zu bieten hat- Die schönsten Küstentouren - Wanderträume von Norwegen bis Korsika- Dolomiten ohne Rummel - auf urigen Pfaden im Val da Lungiarü- Deutschlands schönste Paddeltour - ein Flussabenteuer in Brandenburg- 14 Isomatten im HärtetesPressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, OUTDOOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133397/5819340