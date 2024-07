Das neu an der Börse notierte Unternehmen energenta dürfte in hohem Maße von den Vorschriften der Europäischen Union profitieren, die eine erhebliche Steigerung des Einsatzes von recycelten Materialien in Kunststoffprodukten vorsehen. Bis 2030 müssen neue Kunststoffprodukte (z. B. Kunststoffverpackungen) bis zu 30% recyceltes Material enthalten, und bis 2050 soll der Anteil auf 50% steigen. energenta plant, sein Know-how zu nutzen, um seine Kapazitäten schnell zu erweitern und einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Zeit und Qualität zu erzielen. Trotz Herausforderungen wie der Sortierung und Reinigung von Kunststoffabfällen und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Recyclingverfahren ist energenta dank seines guten Rufs und seiner strategischen Partnerschaften gut aufgestellt, um diese Hindernisse zu überwinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass energenta gut positioniert ist, um von den transformativen Veränderungen in der Kunststoffrecyclingindustrie zu profitieren. mwb research's Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 4,30. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/energenta%20AG