Enova ist auf das Repowering von Windparks spezialisiert. Bei einem neu erworbenen Projekt in Niedersachsen heißt der Partner erneut WindStrom. Die Gesellschaft Enova hat weitere Windenergieanlagen in Deutschland für das Repowering erworben. Wie das Unternehmen aus Bunderhee mitteilte, handelt es sich bei dem jüngsten Erwerb um den Windpark Lahstedt im niedersächsischen Landkreis Peine.Der Park ging 2006 in Betrieb. Eigentümer waren dänische Privatpersonen. Er umfasst insgesamt fünf Vestas-Anlagen ...

