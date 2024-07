München (ots) -Ein toller Start in die 3. Liga und ein Geschenk an alle Fußballfans: MagentaSport zeigt das Traditionsduell TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken live und kostenlos für alle. Ab 18.30 Uhr beginnt der ausführliche Vorlauf mit einem Ausblick auf beide Klubs und die gesamte Saison 2024/25. Nur bei MagentaSport gibt es alle 380 Partien, 312 Spiele exklusiv, auch über die Plattform MagentaTV. Die 3. Liga boomt, in der vergangenen Saison erzielte MagentaSport mit 26,1 Millionen Zuschauern insgesamt erneut einen Spitzenwert.Die Sendezeiten für die 10 Partien pro Spieltag bleiben. Am Freitag wird das Top-Spiel bereits ab 18.30 Uhr mit allen wichtigen Themen rund um die Begegnung und das Liga-Geschehen gestartet.Der frühere Einstieg in die Samstag-Konferenz um 13.30 Uhr kam bei den Fans schon in der letzten Saison ausgezeichnet an. Die Zuschauer-Nutzung lag regelmäßig bei über 100.000 Zuschauern. Der Einstieg in die Einzelpartien startet jeweils um 13.45 Uhr. Sehr gut läuft auch das Samstagnachmittagsspiel ab 16.15 Uhr.Die Startzeiten für die 3 Spiele am Sonntag sind: ab 13.15, 16.15 und 19.15 Uhr - exklusiv bei MagentaSport. Insbesondere der Sonntagabend verzeichnete starke Zuschauerzahlen. Die beste Reichweite in einem Einzelspiel wurde bei Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden mit 323.000 Zuschauern erzielt.Hinweis: Die Reichweiten für MagentaSport werden nach dem Vorbild der Zuschauer-Erhebungen der AGF-Videoforschung ermittelt.Die 3. Liga bietet schon am 1. Spieltag, vom Freitag bis Sonntag, tolle Duelle. Rot-Weiß Essen trifft auf den Aufsteiger Alemannia Aachen, Energie Cottbus auf Arminia Bielefeld. Titelaspirant Dynamo Dresden gastiert bei Viktoria Köln. Absteiger Hansa Rostock empfängt den VfB Stuttgart II. Neu oder zurück in der 3. Liga sind außerdem: der VfL Osnabrück (in Sandhausen), Hannover 96 II (in Aue), SV Wehen Wiesbaden (in Verl). Die zeitgenaue Terminierung und Kommunikation der ersten beiden Spieltage erfolgen im Laufe der nächsten Woche durch den DFB.3. Liga komplett live bei MagentaSport Saison 2024/25 - 1. SpieltagFreitag, 02. August 202418.30 Uhr live und kostenlos: TSV 1860 München - 1. FC SaarbrückenDie weiteren Paarungen: RW Essen - Alemannia Aachen, Viktoria Köln - Dynamo Dresden, Energie Cottbus - Arminia Bielefeld, Erzgebirge Aue - Hannover 96 II, Hansa Rostock - VfB Stuttgart II, BVB II - SpVgg. Unterhaching, SC Verl - Wehen Wiesbaden, FC Ingolstadt - Waldhof Mannheim, SV Sandhausen - VfL OsnabrückPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5819381