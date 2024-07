© Foto: Fabian Sommer - dpa



Die Aktie von Halbleiterhersteller Intel ist mit einem Plus von 6,2 Prozent fulminant in die neue Handelswoche gestartet. Sollten Anleger den Kursanstieg zum Einstieg nutzen?In den vergangenen zwei Monaten war es um die Aktie von Halbleitergigant Intel still geworden. Mit dem anhaltenden Höhenflug von Branchentiteln wie Broadcom, Nvidia und Taiwan Semiconductor hatte Intel nichts am Hut. Das lag vor allem am zuletzt schwachen Quartalsergebnis, dem bereits zweiten in diesem Jahr, sowie an Sorgen um schwächere Erlöse auf dem wichtigen Markt in China. Rallye aus dem Nichts? Zum Wochenauftakt allerdings haben die Käufer mächtig aufs Tempo gedrückt und die Aktie mit einem Plus von 6,2 Prozent an …