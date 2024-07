Mit Werkzeugen, die auf künstliche Intelligenz setzen, will ein Startup aus Freiburg die Potenziale für Photovoltaik und nachhaltige Wärmelösungen einfach ermitteln. Das Angebot richtet sich vor allem an Kommunen und Energieversorger. Mit künstlicher Intelligenz (KI) will IT-Anbieter Greenventory für Kommunen und Stadtwerke das Wärme- und Solarpotenzial erschließen. Das Unternehmen verspricht laut einer Pressemitteilung eine dachflächenscharfe Analyse, die Kommunen eine vollständige Übersicht über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...