NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 225 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an die Tatsache angepasst, dass das schnell wachsende und margenstarke Cloud- und Werbdgeschäft inzwischen für gut drei Viertel des Unternehmenswerts stehe, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Handelsgeschäft stehe zwar für etwa zwei Drittel des Umsatzes, aber nur das verbliebene Viertel des Unternehmenswerts./gl/tih



