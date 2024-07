Der israelische Wechselrichter-Hersteller SolarEdge hat sich nach langer Talfahrt am Montag mit einem Lebenszeichen gemeldet und Kursgewinne von mehr als neun Prozent verzeichnet. Ein Grund dafür ist die Bank of America. Analystin Dimple Gosai sieht SolarEdge auf dem Weg der Besserung und hebt ihre Einstufung an.Laut Gosai werde der Aktienkurs derzeit durch anhaltende Bestandsüberschüsse und eine schwache Nachfrage in den Kernmärkten Europa und USA belastet. Bis zum ersten Halbjahr 2025 könne es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...