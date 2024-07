Marktentwicklung und Analystenprognosen

Die Zalando-Aktie zeigt in letzter Zeit gemischte Ergebnisse im XETRA-Handel. Am Dienstagmorgen notierte die Aktie bei 23,60 EUR, nahe ihres Tagestiefs von 23,46 EUR. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie sich aktuell in einem schwierigen Umfeld behaupten muss. Besondere Aufmerksamkeit erlangt die Studie eines US-Analysehauses, die das Kursziel bei 18 Euro festlegte und die Aktie als "Underperform" einstufte, was ein Abwärtspotenzial von rund 25 Prozent bedeutet. Trotz dieses pessimistischen Ausblicks gibt es auch positive Erwartungen: Einige Experten schätzen das mittlere Kursziel im laufenden Jahr auf 32,64 EUR.

Aktuelle Quartalszahlen und Ausblick

Zalando veröffentlichte am 07.05.2024 die Geschäftszahlen für das erste Quartal, das am 31.03.2024 endete. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von -0,03 [...]

