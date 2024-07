Die Aktie von Schaeffler (WKN: SHA015) verliert am Dienstag überraschend -5% und steuert damit auf das Jahrestief bei 5,27 € zu. Kommt jetzt der Abverkauf bei dem Autozulieferer? Und was macht die Anleger eigentlich so pessimistisch? Pessimismus vor den Quartalszahlen Im "Pre-Close-Call" mit den Analysten vor den im August anstehenden Quartalszahlen haben die Aussagen des Managements von Schaeffler vermutlich für schlechte Stimmung bei den Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...