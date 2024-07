Nachdem bereits am Montag JPMorgan und die Deutsche Bank die Stellantis-Aktie in neuen Studien abgestraft haben (DER AKTIONÄR berichtete), folgt am heutigen Dienstag ein Kommentar der Bank of America. Diese bekräftigt jedoch ihre optimistische Einschätzung von Stellantis nach dem enttäuschenden ersten Halbjahr des Automobilzulieferers. Analyst Michael Jacks sagte, dass der holprige Start von Stellantis in das Jahr 2024 zum Teil auf Fehler bei der Markteinführung, Gegenwind aus dem Ausland und Verzögerungen ...

