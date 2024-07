Das Unternehmen war nach der Übernahme des insolventen Photovoltaik-Systemanbieters Eigensonne selbst in die Insolvenz geraten. Nach einer übertragenden Sanierung und mit einem nicht genannten Partner soll nun der Neustart erfolgen. Nachdem die Berliner Firma Eigensonne, ein Anbieter von Photovoltaik-Anlagen zum Kauf und zur Miete, im Dezember letzten Jahres ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragen musste, erfolgte gut drei Monate später, am 1. April, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die ebenfalls in Berlin ansässige Amia Energy, selbst erst im Februar 2024 als Anbieter von Photovoltaik-Anlagen ...

