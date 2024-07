Das hawkishe Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE), Jonathan Haskel, sagte, er werde bei der letzten Sitzung im August für eine Beibehaltung stimmen. Der Chefökonom der BoE, Huw Pill, wird am Mittwoch sprechen, so Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING. BoE-Redner beleuchten die aktuelle Haltung der Notenbank "Das hawkische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...