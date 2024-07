© Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpa



Die BP-Aktie fällt am Dienstag kräftig. Vor den Quartalszahlen warnt der Ölkonzern vor hohen Abschreibungen. Auch von Analysten-Seite gibt es ein schlechtes Zeugnis.Die Aktie von BP zählt am Dienstag zu den Verlierern des Tages. Der Ölmulti muss bis zu 2 Milliarden US-Dollar abschreiben, aufgrund von "erheblich niedrigeren" Raffineriemargen sowie Wertberichtigungen auf die Raffinierie in Gelsenkirchen. Die Anlage soll wegen zu hoher Kosten verkleinert werden. Diese Entwicklungen werden voraussichtlich das Quartalsergebnis des Energiekonzerns, das am 30. Juli erwartet wird, beeinflussen. Die BP-Aktie liegt am Dienstagnachmittag rund 4,5 Prozent im Minus. Die Briten teilten mit, dass die …