Q1-Ergebnisse und Dividendenaussichten

Um 15:53 Uhr fiel die Infineon-Aktie im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 35,03 EUR ab, während sie den Handelstag bei 35,82 EUR eröffnete. Das 52-Wochen-Hoch lag am 01.08.2023 bei 40,27 EUR, fast 15 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dagegen befindet sich der Tiefstwert von 27,07 EUR, welcher am 31.10.2023 erreicht wurde, noch 29,41 Prozent unter dem derzeitigen Stand. Anleger können für das laufende Jahr mit einer Dividende von 0,350 EUR pro Aktie rechnen, ebenso wie im Vorjahr. Experten schätzen den fairen Wert der Aktie auf 43,72 EUR.

Blick in die zukünftige Finanzentwicklung

Am 07.05.2024 veröffentlichte Infineon Quartalszahlen, die kleinere Gewinne je Aktie von 0,30 EUR im Vergleich zu 0,63 EUR im Vorjahr zeigten. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR. Die Q3-Ergebnisse 2024 werden am 05.08.2024 erwartet, während die Zahlen für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorgelegt werden. Für das Jahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 1,82 EUR erwartet, was das Vertrauen der Anleger in eine Erholung stärkt.

