Positive Kursentwicklung und Bilanzzahlen

Die Covestro-Aktie verzeichnete in der XETRA-Sitzung erfreuliche Fortschritte. Am Handelstag um 15:52 Uhr notierte das Papier bei 55,20 EUR und legte damit um 0,7 Prozent zu. Der höchste Tageskurs lag bei 55,66 EUR, was zugleich ein 52-Wochen-Hoch markierte. Covestro-Aktionäre konnten zuletzt auf eine positive Kursentwicklung blicken, da die Aktien ein Wachstum von 0,83 Prozent im Vergleich zum Höchststand der letzten 52 Wochen verzeichneten. Im bisherigen Verlauf wurden 149.234 Aktien gehandelt, was auf ein reges Marktinteresse hinweist.

Für das Geschäftsjahr 2023 erhielten die Aktionäre keine Dividende, doch Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 0,228 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 55,75 EUR. Im jüngsten Quartalsbericht, der am 30.04.2024 veröffentlicht wurde, wies Covestro einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie aus, was eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Auch der Umsatz ging um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR zurück.

Ausblick und Erwartungen

Die kommenden Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet. Covestro wird voraussichtlich am 30.07.2024 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,747 EUR je Aktie. Diese optimistischen Prognosen und die aktuelle positive Kursentwicklung sind Indikatoren für ein weiterhin starkes Marktinteresse an der Covestro-Aktie. Investoren und Marktbeobachter sollten diese Entwicklungen im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

