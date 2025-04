Der Goldpreis zieht am Montag weiterhin sichere Zuflüsse an, angesichts von handelsbezogenen Unsicherheiten.Der USD fiel auf ein Zwei-Jahres-Tief, was dem XAU/USD-Paar weiter zugutekommt.Überkaufte Bedingungen auf dem Tages-Chart mahnen zur Vorsicht, bevor neue bullische Wetten platziert werden.Der Goldpreis (XAU/USD) gewinnt nach dem moderaten Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...