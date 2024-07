EI Professional von Tigo, ein fortschrittliches Toolset für Installateure, hilft dabei, die steigenden Betriebs- und Wartungskosten von kontinuierlich wachsenden Solarportfolios zu bewältigen

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Softwarelösungen für den Solar- und Energiesektor, stellte heute mehrere neue effektive und anpassbare Funktionen seiner Plattform Tigo Energy Intelligence (EI) vor. Mit einem überarbeiteten, aktualisierten und mehrstufigen Ansatz für die Bereitstellung von geeigneten Solarüberwachungsfunktionen und -erkenntnissen können auch kleine und mittelständische Installationsunternehmen ihr wachsendes Solarkundenportfolio langfristig verwalten. Die Einführung dieser Plattformerweiterungen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der installierten Solaranlagen in den USA die 5-Millionen-Marke passiert und die Branche nach Wegen sucht, den künftigen Betriebs- und Wartungsaufwand zu bewältigen, wenn sich diese Zahlen bis 2030 verdoppeln und bis 2034 verdreifachen.

Die Tigo EI-Plattform bietet jetzt Upgrade-Optionen, die Installateuren, Anlagenverwaltern und privaten Anlagenbesitzern über eine benutzerfreundliche Schnittstelle noch mehr relevante Informationen liefern und zwar genau dann, wenn sie diese benötigen. Insbesondere für Installateure, EPC-Unternehmen und Anbieter von Betriebs- und Wartungsleistungen, die in kurzer Zeit skalieren, erstellt das neue Paket EI Professional einen zentralen Überblick über wichtige Zustands- und Leistungsdaten aller verwalteten Systeme. Neben skalierbaren Überwachungsfunktionen und einem einfachen Pauschalpreismodell bietet das EI Professional weitere Vorteile:

Ein-Klick-Anmeldung für einen unternehmensweiten, unbegrenzten Zugang zu allen verwaltenden Systemen auf Abonnementbasis

Portfolio-Dashboard mit einer nach Prioritäten geordneten Übersicht kritischer Daten wie Systemzustand, Produktion, Leistung, Gerätestatus, Standortdaten und Verfolgung der Betriebszeiten

Zeitsparende Funktionen wie erweiterte Kennzeichnung, Gruppierung und Standortfilterung für eine effektivere Verwaltung, Wartung, Optimierung und Trendanalyse

Solarinstallateure nutzen die Tigo EI-Plattform, um verbesserte Erkenntnisse zum Installationsstatus zu erhalten, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die Energieerzeugung und Systemleistung zu überwachen. Die Standardansicht für die Überwachung der einzelnen Systeme, die jetzt EI Basic heißt, bleibt kostenlos und bietet die Auflösung auf Modulebene sowie Informationen zur Hardware von Drittanbietern. Die erweiterten Überwachungs- und Analysetools, historische Daten, die Auflösung der Überwachung auf Minutenebene und andere Funktionen werden durch ein unkompliziertes, plattforminternes Upgrade auf EI Premium hinzugefügt.

"Angesichts der zunehmenden Anzahl, Größe und Komplexität der von uns installierten Systeme für Privathaushalte und Gewerbebetriebe ist uns klar geworden, dass eine Skalierung nur mit einer umfassenden Methode zur Überwachung, Diagnose und Optimierung dieser Systeme realisierbar ist", berichtet Garrett Brandt, Eigentümer von Radius Energy. "Wenn man die Kosten eines einzigen Vor-Ort-Einsatzes oder die Opportunitätskosten einer einwöchigen Verzögerung bei der Rechnungsstellung nach Inbetriebnahme in Betracht zieht, ist ein kostenpflichtiges Abonnement zur Vermeidung dieser Kosten sehr sinnvoll. Die Funktionen, die jetzt über die Tigo EI-Plattform verfügbar sind, generieren nicht nur einen Mehrwert in Form von Kosteneinsparungen, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten für die Installationsteams."

Schulungsunterlagen für Installateure zur EI-Plattform sind ab sofort in der Tigo Academy verfügbar. Die Tigo Academy bietet neuen und bestehenden Kunden und Installateuren die Gelegenheit, die Tigo-Software anhand von praxisorientierten Demos und Tutorials kennenzulernen und selbst zu erfahren, wie die Tigo-Software für eine optimale Systemleistung und Kundenzufriedenheit genutzt werden kann.

"Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Installateure flexibler werden und zugleich mehr Dienstleistungen nach der Installation anbieten. Deshalb hat Tigo die EI-Plattform um immer anspruchsvollere Optionen ergänzt, die unserem vielfältigen Kundenspektrum die jeweils passenden Managementtools zur Verfügung stellen", erklärt Archie Roboostoff, Vice President of Software bei Tigo Energy. "Software wird immer wichtiger für das Ziel, die bestmögliche Leistung von Solaranlagen zu gewährleisten und kontinuierlich Trends zu analysieren, um zu erkennen, wo Verbesserungen möglich sind. Die EI-Plattform ist dafür ausgelegt, Systemprobleme zu identifizieren, bevor die Produktion beeinträchtigt wird. Systemeigentümer erwarten Qualität und Zuverlässigkeit, und die EI-Plattform hilft dabei, beides sicherzustellen."

Um mehr über die Tigo EI-Plattform zu erfahren, wie etwa die Standardfunktionen von EI Basic und die Funktionen und Abokosten für EI Premium und EI Professional, besuchen Sie die Informationsseite zu den EI-Funktionen unter https://www.tigoenergy.com/ei/pricing. Tigo-Installateure laden wir dazu ein, sich während des Monats Juli einen Testzugang zu EI Professional zu sichern, der über einen Webbrowser auf der Tigo EI-Plattform verfügbar ist: https://ei.tigoenergy.com/.

Über Tigo Energy

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

