Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass Tigo TS4 MLPE-Geräte nun betriebskonform und kompatibel mit Hybrid-Wechselrichter-Batteriesystemen von sonnen sind. Die Zertifizierung, die sonnenBatterie-Hybridmodelle und die Tigo TS4-Produktfamilie bei ordnungsgemäßer Konstruktion und Installation abdeckt, ermöglicht hochwertige Hardware und bietet einen Mehrwert mit einem System, das mehr Energie erzeugt und eine Kapitalrendite liefert.

"Bei der Zertifizierung der Kompatibilität zwischen Tigo MLPE-Geräten und unserer Hybrid-Reihe handelt es sich um eine äußerst positive Entwicklung für die Kunden unserer beiden Unternehmen", so Alexander Hirnet, Vice President Device Development bei der sonnen GmbH. "Da es sich hierbei um eine DC-gekoppelte Architektur handelt, profitiert der Hausbesitzer stets, wenn die sonnen- und Tigo-Produkte gemeinsam in einem Heimsystem verwendet werden. Wir sind gespannt, wie Installateure diese intelligente Produktkombination nutzen werden, um den Solar-Plus-Speicher-Wohnungsmarkt weiter auszubauen."

Durch die Kombination von Tigo MLPE-Geräten, einschließlich der TS4-A- und TS4-X-Reihe mit sonnenBatterie-Hybridsystemen erhalten die Solarinstallateure eine leistungsstarke Überwachung auf Modulebene und erstklassige Solar-Sicherheitsvorkehrungen für den besten Eigenverbrauch von selbst erzeugter Energie.

"Da die Solarpolitik weltweit zunehmend den Eigenverbrauch und Arbitrage fördert, bietet unsere Zusammenarbeit mit sonnen eine leistungsstarke Lösung für den Wohnenergiemarkt", so Gal Bauer, Senior Director of Validation, Growth, and Product Management bei Tigo Energy. "Diese Kompatibilitätserklärung ist das Ergebnis umfangreicher Tests und gewährleistet eine reibungslose Systemintegration. Aufgrund dieser Gewissheit können Fach-Solarinstallateure die Tigo- und sonnen-Produkte sicher kombinieren, um den Kunden leistungsstarke Solar-Plus-Speicher-Systeme zur Verfügung zu stellen."

Alle sonnen-Modelle, die mit Tigo MLPE zertifiziert sind, können auf dieser Kompatibilitätsseite eingesehen werden. Für weitere Informationen über die Tigo TS4 Flex MLPE Produktfamilie besuchen Sie bitte die Tigo-Produktseite und für Verkaufsanfragen wenden Sie sich bitte hier an Tigo. Für weitere Informationen über die sonnenBatterie besuchen Sie bitte die Website der sonnen GmbH.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

