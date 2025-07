Tigo nutzt erneut seinen offenen Architekturansatz für Solartechnologie und erhält die Kompatibilitätszertifizierung für Hybrid-Solarwechselrichter der Haier Renewable Energy Platform.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, hat eine Kompatibilitätsbescheinigung mit Haier Energy unterzeichnet, die die Kompatibilität zwischen Tigo Flex MLPE-Produkten und Hybrid-Solarwechselrichtern von Haier dokumentiert. Die Zertifizierung gilt für bestimmte einphasige und dreiphasige Haier-Produkte sowie für Produkte der Tigo TS4-Produktfamilie, sofern diese ordnungsgemäß ausgelegt und installiert sind. Zusammen sind diese Produkte darauf ausgelegt, hohe Qualität und einen Mehrwert zu bieten, indem sie Solarenergie effizienter erzeugen und verwalten und dabei helfen, die von Privatkunden geforderten Funktionen zu erfüllen.

"Wir sind sehr stolz darauf, die Kompatibilität mit einem vertrauenswürdigen Partner wie Tigo Energy bekannt zu geben", sagte Federica Cona, EU-Produktmanagerin bei Haier Energy. "Diese Zusammenarbeit vervollständigt unser technisches Produktangebot und gibt Installateuren die Flexibilität, unsere Lösungen unter allen Anlagenbedingungen mit voller Anpassungsfähigkeit einzusetzen."

Solarinstallateure in Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz sind eingeladen, sich hier für ein gemeinsames Webinar der beiden Unternehmen anzumelden, das in italienischer, deutscher und englischer Sprache verfügbar sein wird. Diese Länder machen mindestens die Hälfte der Top-10-EU-Länder nach Solarstromkapazität pro Kopf aus und profitieren alle von günstigen langfristigen Marktbedingungen, die durch nationale Richtlinien wie den Nationalen Energie- und Klimaplanrahmen der EU und den Sozialklimafonds gefördert werden.

"In einer Welt, in der Geräte zunehmend vernetzt sind, entsteht echter Mehrwert, wenn diese Systeme mühelos miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können", so Gal Bauer, Senior Director of Validation, Growth and Product Management bei Tigo Energy. "Diese Zusammenarbeit zur Überprüfung der Kompatibilität zwischen Tigo Flex MLPE und Haier-Energy-Wechselrichtern ermöglicht es Installateuren, optimierte, leistungsstarke Lösungen anzubieten und Hausbesitzern ein smarteres Energieerlebnis zu bieten. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Offenheit und Interoperabilität die Solarenergie vereinfachen und die Energiewende beschleunigen können."

Alle Haier Energy-Produkte, die mit Tigo MLPE zertifiziert sind, können auf dieser Kompatibilitätsseite eingesehen werden. Weitere Informationen zur Produktfamilie Tigo TS4 Flex MLPE finden Sie auf der Tigo Produktseite. Bei Fragen zum Vertrieb wenden Sie sich bitte hier an Tigo. Weitere Informationen zu Haier Energy-Produkten finden Sie auf der Haier Website.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

