Gestern berichtete der britische Energieriese BP, dass man Sonder-Abschreibungen in Höhe von zwei Milliarden Dollar tätigen werde. Dies kam am Markt schlecht an. Die Dividendenperle gab um satte vier Prozent nach. Für die meisten Analysten ist diese Meldung allerdings kein Grund zur Sorge, sie bleiben bullish gestimmt. So hat etwa RBC hat BP nach Aussagen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria senkte in einer am Dienstag vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...