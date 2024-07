Volkswagen warnte nachbörslich und zieht alle mit runter. Sonderbelastungen aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen verhageln dem Konzern die Bilanz. Comeback für Apple. IDC berichtet, dass das Unternehmen im 2. Quartal seinen Desktop und Laptop Absatz stark ankurbeln konnte. Kursabsturz bei CompuGroup Medical. Die Aktien verlieren fast ein Drittel an Wert, nachdem die Jahresprognose für den Umsatz und das operative Ergebnis gesenkt wurde.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen verhalten. Im Vorfeld des Beginns der ...

