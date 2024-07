InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - July 10

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / July 10, 2024 / The Company announces that on 09 July 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 09 July 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 19,839 Lowest price paid per share: £ 80.9800 Highest price paid per share: £ 82.3400 Average price paid per share: £ 81.5018

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,439,270 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,839 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 09 July 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,839 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.3400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.9800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.5018

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 09/07/2024 10:21:40 BST 86 82.1400 XLON 1027975331978717 09/07/2024 10:22:19 BST 86 82.1200 XLON 1027975331978777 09/07/2024 10:22:19 BST 54 82.1000 XLON 1027975331978778 09/07/2024 10:22:19 BST 32 82.1000 XLON 1027975331978779 09/07/2024 10:22:19 BST 59 82.0800 XLON 1027975331978782 09/07/2024 10:22:19 BST 27 82.0800 XLON 1027975331978783 09/07/2024 10:22:33 BST 16 82.0400 XLON 1027975331978828 09/07/2024 10:45:53 BST 35 81.9400 XLON 1027975331979758 09/07/2024 10:45:53 BST 14 81.9400 XLON 1027975331979759 09/07/2024 10:47:40 BST 70 82.0600 XLON 1027975331979824 09/07/2024 10:47:44 BST 26 82.0400 XLON 1027975331979830 09/07/2024 10:47:44 BST 44 82.0400 XLON 1027975331979831 09/07/2024 10:47:45 BST 70 82.0200 XLON 1027975331979832 09/07/2024 10:49:43 BST 56 82.0600 XLON 1027975331979903 09/07/2024 10:49:44 BST 30 82.0400 XLON 1027975331979904 09/07/2024 10:49:44 BST 26 82.0400 XLON 1027975331979905 09/07/2024 10:57:55 BST 54 82.1800 XLON 1027975331980362 09/07/2024 10:57:55 BST 23 82.1800 XLON 1027975331980363 09/07/2024 10:58:19 BST 78 82.1400 XLON 1027975331980392 09/07/2024 11:08:34 BST 55 82.0800 XLON 1027975331980745 09/07/2024 11:08:34 BST 21 82.0800 XLON 1027975331980746 09/07/2024 11:14:41 BST 72 82.3400 XLON 1027975331981280 09/07/2024 11:15:13 BST 72 82.3200 XLON 1027975331981290 09/07/2024 11:15:13 BST 10 82.3000 XLON 1027975331981294 09/07/2024 11:16:39 BST 62 82.3000 XLON 1027975331981399 09/07/2024 11:16:46 BST 75 82.3200 XLON 1027975331981415 09/07/2024 11:17:12 BST 75 82.3000 XLON 1027975331981447 09/07/2024 11:17:39 BST 51 82.3400 XLON 1027975331981502 09/07/2024 11:17:39 BST 24 82.3400 XLON 1027975331981503 09/07/2024 11:17:39 BST 75 82.3200 XLON 1027975331981506 09/07/2024 11:18:02 BST 64 82.3200 XLON 1027975331981524 09/07/2024 11:18:46 BST 51 82.2800 XLON 1027975331981582 09/07/2024 11:19:29 BST 43 82.2400 XLON 1027975331981612 09/07/2024 11:19:44 BST 58 82.2200 XLON 1027975331981624 09/07/2024 11:20:05 BST 58 82.2000 XLON 1027975331981632 09/07/2024 11:20:12 BST 36 82.1800 XLON 1027975331981636 09/07/2024 11:21:19 BST 73 82.1400 XLON 1027975331981683 09/07/2024 11:21:19 BST 51 82.0400 XLON 1027975331981707 09/07/2024 11:21:27 BST 74 82.0800 XLON 1027975331981714 09/07/2024 11:21:28 BST 71 82.0600 XLON 1027975331981716 09/07/2024 11:21:28 BST 3 82.0600 XLON 1027975331981717 09/07/2024 11:22:03 BST 25 82.0400 XLON 1027975331981733 09/07/2024 11:22:16 BST 64 82.0200 XLON 1027975331981749 09/07/2024 11:24:04 BST 53 82.0200 XLON 1027975331981815 09/07/2024 11:24:15 BST 52 82.0000 XLON 1027975331981831 09/07/2024 11:28:04 BST 86 82.0400 XLON 1027975331982056 09/07/2024 11:30:05 BST 86 82.0800 XLON 1027975331982150 09/07/2024 11:30:35 BST 9 82.0600 XLON 1027975331982164 09/07/2024 11:30:35 BST 77 82.0600 XLON 1027975331982165 09/07/2024 11:30:39 BST 79 82.0400 XLON 1027975331982172 09/07/2024 11:33:08 BST 74 82.0600 XLON 1027975331982262 09/07/2024 11:35:18 BST 74 82.0400 XLON 1027975331982354 09/07/2024 11:39:34 BST 74 82.0200 XLON 1027975331982488 09/07/2024 11:39:36 BST 49 82.0000 XLON 1027975331982494 09/07/2024 11:42:54 BST 77 81.9600 XLON 1027975331982585 09/07/2024 11:50:06 BST 55 81.9800 XLON 1027975331982943 09/07/2024 11:50:43 BST 55 81.9600 XLON 1027975331983016 09/07/2024 11:56:04 BST 53 81.9800 XLON 1027975331983403 09/07/2024 11:56:55 BST 53 81.9600 XLON 1027975331983448 09/07/2024 11:57:30 BST 37 81.9200 XLON 1027975331983576 09/07/2024 12:11:12 BST 81 82.0000 XLON 1027975331984267 09/07/2024 12:17:32 BST 49 82.0400 XLON 1027975331984518 09/07/2024 12:18:38 BST 43 82.0200 XLON 1027975331984588 09/07/2024 12:20:30 BST 75 81.9600 XLON 1027975331984645 09/07/2024 12:21:03 BST 74 81.9200 XLON 1027975331984667 09/07/2024 12:25:44 BST 86 82.0000 XLON 1027975331984874 09/07/2024 12:25:45 BST 86 81.9800 XLON 1027975331984877 09/07/2024 12:27:51 BST 84 81.9600 XLON 1027975331984996 09/07/2024 12:27:51 BST 86 81.9400 XLON 1027975331984997 09/07/2024 12:28:12 BST 51 81.9200 XLON 1027975331985000 09/07/2024 12:29:14 BST 34 81.9000 XLON 1027975331985025 09/07/2024 12:29:14 BST 17 81.9000 XLON 1027975331985026 09/07/2024 12:29:52 BST 46 81.8800 XLON 1027975331985046 09/07/2024 12:31:23 BST 41 81.8400 XLON 1027975331985116 09/07/2024 12:31:35 BST 82 81.8600 XLON 1027975331985165 09/07/2024 12:39:59 BST 44 81.9600 XLON 1027975331985482 09/07/2024 12:39:59 BST 44 81.9400 XLON 1027975331985483 09/07/2024 12:39:59 BST 44 81.9200 XLON 1027975331985485 09/07/2024 12:40:03 BST 10 81.8800 XLON 1027975331985487 09/07/2024 12:40:03 BST 30 81.8800 XLON 1027975331985488 09/07/2024 12:50:06 BST 83 81.8800 XLON 1027975331985888 09/07/2024 12:52:09 BST 44 81.8600 XLON 1027975331985950 09/07/2024 12:55:12 BST 37 81.8200 XLON 1027975331986008 09/07/2024 12:59:20 BST 20 81.7800 XLON 1027975331986156 09/07/2024 12:59:20 BST 58 81.7800 XLON 1027975331986157 09/07/2024 13:00:03 BST 43 81.7800 XLON 1027975331986174 09/07/2024 13:03:34 BST 45 81.7000 XLON 1027975331986301 09/07/2024 13:06:17 BST 75 81.7600 XLON 1027975331986415 09/07/2024 13:07:14 BST 46 81.7200 XLON 1027975331986442 09/07/2024 13:08:40 BST 49 81.6800 XLON 1027975331986494 09/07/2024 13:09:08 BST 55 81.6400 XLON 1027975331986515 09/07/2024 13:10:50 BST 60 81.6400 XLON 1027975331986719 09/07/2024 13:11:24 BST 60 81.6200 XLON 1027975331986727 09/07/2024 13:17:43 BST 64 81.6400 XLON 1027975331986989 09/07/2024 13:19:08 BST 38 81.6200 XLON 1027975331987015 09/07/2024 13:20:31 BST 26 81.6200 XLON 1027975331987088 09/07/2024 13:21:01 BST 37 81.6000 XLON 1027975331987100 09/07/2024 13:21:01 BST 12 81.6000 XLON 1027975331987101 09/07/2024 13:24:17 BST 29 81.6200 XLON 1027975331987222 09/07/2024 13:24:17 BST 34 81.6200 XLON 1027975331987223 09/07/2024 13:34:04 BST 43 81.7200 XLON 1027975331987658 09/07/2024 13:34:04 BST 43 81.7000 XLON 1027975331987660 09/07/2024 13:36:46 BST 43 81.7200 XLON 1027975331987732 09/07/2024 13:36:46 BST 43 81.7000 XLON 1027975331987736 09/07/2024 13:37:04 BST 43 81.6800 XLON 1027975331987746 09/07/2024 13:37:05 BST 41 81.6600 XLON 1027975331987747 09/07/2024 13:44:15 BST 72 81.6000 XLON 1027975331988177 09/07/2024 13:50:02 BST 52 81.5800 XLON 1027975331988446 09/07/2024 13:52:33 BST 52 81.5600 XLON 1027975331988481 09/07/2024 13:53:46 BST 32 81.5600 XLON 1027975331988539 09/07/2024 13:53:46 BST 15 81.5600 XLON 1027975331988540 09/07/2024 13:57:46 BST 44 81.5800 XLON 1027975331988737 09/07/2024 13:58:44 BST 44 81.5600 XLON 1027975331988776 09/07/2024 14:00:05 BST 39 81.5400 XLON 1027975331988807 09/07/2024 14:08:19 BST 51 81.4800 XLON 1027975331989102 09/07/2024 14:11:26 BST 46 81.5000 XLON 1027975331989237 09/07/2024 14:16:54 BST 60 81.5000 XLON 1027975331989387 09/07/2024 14:19:05 BST 60 81.4800 XLON 1027975331989455 09/07/2024 14:19:07 BST 49 81.4600 XLON 1027975331989458 09/07/2024 14:19:45 BST 64 81.4400 XLON 1027975331989484 09/07/2024 14:21:00 BST 53 81.4200 XLON 1027975331989525 09/07/2024 14:23:54 BST 5 81.4600 XLON 1027975331989605 09/07/2024 14:23:56 BST 72 81.4600 XLON 1027975331989606 09/07/2024 14:25:16 BST 44 81.4600 XLON 1027975331989662 09/07/2024 14:30:45 BST 76 81.4000 XLON 1027975331989935 09/07/2024 14:31:22 BST 77 81.4000 XLON 1027975331989984 09/07/2024 14:31:22 BST 4 81.4000 XLON 1027975331989985 09/07/2024 14:37:50 BST 62 81.3800 XLON 1027975331990172 09/07/2024 14:37:54 BST 62 81.3600 XLON 1027975331990178 09/07/2024 14:38:15 BST 51 81.3800 XLON 1027975331990186 09/07/2024 14:39:08 BST 8 81.3400 XLON 1027975331990218 09/07/2024 14:39:08 BST 33 81.3400 XLON 1027975331990219 09/07/2024 14:42:06 BST 43 81.3800 XLON 1027975331990318 09/07/2024 14:42:06 BST 43 81.3600 XLON 1027975331990322 09/07/2024 14:42:33 BST 37 81.3200 XLON 1027975331990331 09/07/2024 14:42:55 BST 36 81.2800 XLON 1027975331990346 09/07/2024 14:44:35 BST 82 81.3000 XLON 1027975331990428 09/07/2024 14:48:25 BST 64 81.2600 XLON 1027975331990513 09/07/2024 14:49:01 BST 33 81.2800 XLON 1027975331990525 09/07/2024 14:49:18 BST 38 81.2800 XLON 1027975331990539 09/07/2024 14:50:07 BST 71 81.2800 XLON 1027975331990576 09/07/2024 14:50:18 BST 71 81.2600 XLON 1027975331990578 09/07/2024 14:51:50 BST 45 81.3000 XLON 1027975331990640 09/07/2024 14:53:40 BST 45 81.3200 XLON 1027975331990688 09/07/2024 14:55:34 BST 47 81.3600 XLON 1027975331990762 09/07/2024 14:56:05 BST 47 81.3400 XLON 1027975331990828 09/07/2024 14:56:18 BST 46 81.3000 XLON 1027975331990836 09/07/2024 14:59:12 BST 51 81.3000 XLON 1027975331990956 09/07/2024 15:01:11 BST 51 81.4000 XLON 1027975331991122 09/07/2024 15:02:09 BST 51 81.3800 XLON 1027975331991151 09/07/2024 15:03:10 BST 13 81.3800 XLON 1027975331991214 09/07/2024 15:03:10 BST 36 81.3800 XLON 1027975331991215 09/07/2024 15:03:45 BST 49 81.3600 XLON 1027975331991231 09/07/2024 15:06:05 BST 42 81.3800 XLON 1027975331991296 09/07/2024 15:06:05 BST 3 81.3800 XLON 1027975331991297 09/07/2024 15:17:22 BST 77 81.2000 XLON 1027975331991722 09/07/2024 15:19:42 BST 77 81.0800 XLON 1027975331991863 09/07/2024 15:19:45 BST 34 81.1000 XLON 1027975331991869 09/07/2024 15:19:45 BST 11 81.1000 XLON 1027975331991870 09/07/2024 15:21:42 BST 43 81.1400 XLON 1027975331991961 09/07/2024 15:21:43 BST 43 81.1200 XLON 1027975331991963 09/07/2024 15:26:10 BST 58 81.1000 XLON 1027975331992213 09/07/2024 15:27:54 BST 55 81.1200 XLON 1027975331992408 09/07/2024 15:27:54 BST 6 81.1200 XLON 1027975331992409 09/07/2024 15:29:28 BST 54 81.1600 XLON 1027975331992499 09/07/2024 15:30:00 BST 54 81.1400 XLON 1027975331992576 09/07/2024 15:30:00 BST 54 81.1200 XLON 1027975331992578 09/07/2024 15:30:25 BST 43 81.1400 XLON 1027975331992781 09/07/2024 15:30:30 BST 43 81.1200 XLON 1027975331992797 09/07/2024 15:31:35 BST 45 81.1600 XLON 1027975331992906 09/07/2024 15:31:35 BST 45 81.1400 XLON 1027975331992909 09/07/2024 15:31:35 BST 39 81.1000 XLON 1027975331992911 09/07/2024 15:32:31 BST 45 81.1400 XLON 1027975331993010 09/07/2024 15:36:11 BST 59 81.2800 XLON 1027975331993528 09/07/2024 15:36:37 BST 49 81.2800 XLON 1027975331993612 09/07/2024 15:37:05 BST 49 81.2600 XLON 1027975331993641 09/07/2024 15:38:45 BST 16 81.2600 XLON 1027975331993889 09/07/2024 15:38:45 BST 62 81.2600 XLON 1027975331993890 09/07/2024 15:39:52 BST 30 81.2200 XLON 1027975331994000 09/07/2024 15:39:52 BST 20 81.2200 XLON 1027975331994001 09/07/2024 15:40:48 BST 76 81.2400 XLON 1027975331994046 09/07/2024 15:41:20 BST 45 81.2400 XLON 1027975331994108 09/07/2024 15:42:11 BST 79 81.2200 XLON 1027975331994179 09/07/2024 15:42:31 BST 75 81.2600 XLON 1027975331994221 09/07/2024 15:47:43 BST 81 81.1600 XLON 1027975331994693 09/07/2024 15:49:53 BST 81 81.1800 XLON 1027975331994919 09/07/2024 15:50:44 BST 78 81.1800 XLON 1027975331995007 09/07/2024 15:54:34 BST 43 81.2200 XLON 1027975331995508 09/07/2024 15:56:34 BST 59 81.2400 XLON 1027975331995796 09/07/2024 15:56:55 BST 59 81.2200 XLON 1027975331995852 09/07/2024 15:56:55 BST 43 81.2000 XLON 1027975331995855 09/07/2024 15:56:55 BST 4 81.1800 XLON 1027975331995870 09/07/2024 15:56:55 BST 6 81.1800 XLON 1027975331995871 09/07/2024 15:56:55 BST 6 81.1800 XLON 1027975331995872 09/07/2024 15:56:55 BST 7 81.1800 XLON 1027975331995873 09/07/2024 15:56:55 BST 29 81.1800 XLON 1027975331995874 09/07/2024 15:56:55 BST 50 81.1600 XLON 1027975331995875 09/07/2024 15:58:20 BST 59 81.2000 XLON 1027975331996057 09/07/2024 15:58:45 BST 59 81.1800 XLON 1027975331996090 09/07/2024 16:00:16 BST 47 81.2200 XLON 1027975331996220 09/07/2024 16:00:30 BST 47 81.2200 XLON 1027975331996283 09/07/2024 16:00:30 BST 47 81.2000 XLON 1027975331996286 09/07/2024 16:00:30 BST 39 81.2000 XLON 1027975331996295 09/07/2024 16:00:58 BST 58 81.2200 XLON 1027975331996357 09/07/2024 16:01:00 BST 20 81.2000 XLON 1027975331996358 09/07/2024 16:01:46 BST 83 81.1800 XLON 1027975331996440 09/07/2024 16:03:00 BST 78 81.1200 XLON 1027975331996528 09/07/2024 16:04:36 BST 80 81.2000 XLON 1027975331996712 09/07/2024 16:04:40 BST 54 81.1800 XLON 1027975331996721 09/07/2024 16:05:46 BST 54 81.1800 XLON 1027975331996849 09/07/2024 16:05:55 BST 54 81.1600 XLON 1027975331996865 09/07/2024 16:06:00 BST 22 81.1400 XLON 1027975331996876 09/07/2024 16:06:00 BST 23 81.1400 XLON 1027975331996877 09/07/2024 16:06:29 BST 56 81.1400 XLON 1027975331996930 09/07/2024 16:06:29 BST 18 81.1400 XLON 1027975331996931 09/07/2024 16:07:43 BST 47 81.1600 XLON 1027975331997070 09/07/2024 16:11:31 BST 55 81.1600 XLON 1027975331997348 09/07/2024 16:12:13 BST 47 81.1600 XLON 1027975331997383 09/07/2024 16:12:39 BST 44 81.1600 XLON 1027975331997474 09/07/2024 16:15:55 BST 60 81.2200 XLON 1027975331997733 09/07/2024 16:16:15 BST 60 81.2000 XLON 1027975331997762 09/07/2024 16:16:18 BST 61 81.2000 XLON 1027975331997779 09/07/2024 16:17:15 BST 63 81.2200 XLON 1027975331997851 09/07/2024 16:17:50 BST 56 81.2200 XLON 1027975331997892 09/07/2024 16:17:51 BST 63 81.2000 XLON 1027975331997893 09/07/2024 16:17:53 BST 49 81.1800 XLON 1027975331997901 09/07/2024 16:18:44 BST 60 81.1800 XLON 1027975331997945 09/07/2024 16:19:02 BST 43 81.1600 XLON 1027975331997959 09/07/2024 16:19:02 BST 17 81.1600 XLON 1027975331997960 09/07/2024 16:19:59 BST 11 81.1200 XLON 1027975331998048 09/07/2024 16:19:59 BST 28 81.1200 XLON 1027975331998049 09/07/2024 16:20:43 BST 43 81.0800 XLON 1027975331998110 09/07/2024 16:24:39 BST 1 81.0200 XLON 1027975331998737 09/07/2024 16:24:39 BST 75 81.0200 XLON 1027975331998738 09/07/2024 16:25:13 BST 84 81.0000 XLON 1027975331998842 09/07/2024 16:26:51 BST 58 81.0400 XLON 1027975331999132 09/07/2024 16:31:22 BST 78 80.9800 XLON 1027975331999608 09/07/2024 16:31:27 BST 46 81.0000 XLON 1027975331999638 09/07/2024 16:32:18 BST 46 80.9800 XLON 1027975331999743 09/07/2024 16:36:10 BST 45 81.1600 XLON 1027975332000338 09/07/2024 16:36:10 BST 21 81.1600 XLON 1027975332000339 09/07/2024 16:37:15 BST 69 81.2600 XLON 1027975332000467 09/07/2024 16:37:48 BST 59 81.2600 XLON 1027975332000546 09/07/2024 16:38:00 BST 69 81.2400 XLON 1027975332000572 09/07/2024 16:38:54 BST 43 81.2800 XLON 1027975332000664 09/07/2024 16:39:40 BST 71 81.3200 XLON 1027975332000763 09/07/2024 16:39:41 BST 71 81.3000 XLON 1027975332000765 09/07/2024 16:40:24 BST 71 81.2800 XLON 1027975332000832 09/07/2024 16:40:37 BST 33 81.2600 XLON 1027975332000845 09/07/2024 16:40:37 BST 14 81.2600 XLON 1027975332000846 09/07/2024 16:40:47 BST 49 81.2800 XLON 1027975332000869 09/07/2024 16:41:34 BST 49 81.3200 XLON 1027975332001007 09/07/2024 16:42:38 BST 11 81.3000 XLON 1027975332001089 09/07/2024 16:42:38 BST 1 81.3000 XLON 1027975332001090 09/07/2024 16:42:38 BST 58 81.3000 XLON 1027975332001091 09/07/2024 16:43:46 BST 48 81.3200 XLON 1027975332001214 09/07/2024 16:44:13 BST 59 81.3400 XLON 1027975332001298 09/07/2024 16:44:22 BST 59 81.3200 XLON 1027975332001330 09/07/2024 16:46:00 BST 47 81.3400 XLON 1027975332001478 09/07/2024 16:46:39 BST 56 81.3400 XLON 1027975332001545 09/07/2024 16:47:55 BST 51 81.3400 XLON 1027975332001692 09/07/2024 16:48:49 BST 61 81.3600 XLON 1027975332001799 09/07/2024 16:48:55 BST 53 81.4000 XLON 1027975332001817 09/07/2024 16:49:49 BST 53 81.4000 XLON 1027975332001891 09/07/2024 16:49:55 BST 53 81.3800 XLON 1027975332001912 09/07/2024 16:49:55 BST 54 81.4000 XLON 1027975332001946 09/07/2024 16:50:00 BST 54 81.3800 XLON 1027975332001956 09/07/2024 16:50:01 BST 86 81.3600 XLON 1027975332001978 09/07/2024 16:50:02 BST 86 81.3400 XLON 1027975332001980 09/07/2024 16:50:02 BST 86 81.3200 XLON 1027975332001981 09/07/2024 16:50:07 BST 73 81.3000 XLON 1027975332001984 09/07/2024 16:51:20 BST 54 81.3200 XLON 1027975332002118 09/07/2024 16:51:38 BST 54 81.3000 XLON 1027975332002152 09/07/2024 16:52:30 BST 62 81.3000 XLON 1027975332002274 09/07/2024 16:53:05 BST 47 81.3600 XLON 1027975332002342 09/07/2024 16:53:48 BST 4 81.3600 XLON 1027975332002474 09/07/2024 16:55:59 BST 43 81.3800 XLON 1027975332002834 09/07/2024 16:55:59 BST 39 81.3600 XLON 1027975332002841 09/07/2024 16:55:59 BST 1 81.3600 XLON 1027975332002847 09/07/2024 16:56:01 BST 19 81.3200 XLON 1027975332002855 09/07/2024 16:56:01 BST 44 81.3200 XLON 1027975332002856 09/07/2024 16:56:03 BST 63 81.3000 XLON 1027975332002869 09/07/2024 16:57:04 BST 76 81.3000 XLON 1027975332003003 09/07/2024 16:57:28 BST 86 81.3600 XLON 1027975332003077 09/07/2024 16:57:35 BST 86 81.3400 XLON 1027975332003082 09/07/2024 16:58:05 BST 60 81.3800 XLON 1027975332003120 09/07/2024 16:58:05 BST 26 81.3800 XLON 1027975332003121 09/07/2024 16:59:00 BST 71 81.3800 XLON 1027975332003221 09/07/2024 16:59:30 BST 32 81.3800 XLON 1027975332003250 09/07/2024 16:59:30 BST 48 81.3800 XLON 1027975332003251 09/07/2024 17:01:30 BST 86 81.4200 XLON 1027975332003480 09/07/2024 17:01:43 BST 86 81.4200 XLON 1027975332003498 09/07/2024 17:02:13 BST 35 81.4000 XLON 1027975332003557 09/07/2024 17:02:13 BST 43 81.4000 XLON 1027975332003558 09/07/2024 17:02:43 BST 86 81.4200 XLON 1027975332003594 09/07/2024 17:03:49 BST 86 81.4200 XLON 1027975332003717 09/07/2024 17:03:49 BST 86 81.4000 XLON 1027975332003722 09/07/2024 17:04:07 BST 86 81.4000 XLON 1027975332003763 09/07/2024 17:04:40 BST 86 81.4000 XLON 1027975332003810 09/07/2024 17:04:45 BST 86 81.4000 XLON 1027975332003826 09/07/2024 17:05:23 BST 86 81.4000 XLON 1027975332003883 09/07/2024 17:05:44 BST 82 81.4000 XLON 1027975332003914 09/07/2024 17:05:44 BST 4 81.4000 XLON 1027975332003915 09/07/2024 17:05:44 BST 86 81.3800 XLON 1027975332003920 09/07/2024 17:06:09 BST 86 81.4000 XLON 1027975332003946 09/07/2024 17:06:13 BST 74 81.4000 XLON 1027975332003963 09/07/2024 17:06:15 BST 12 81.4000 XLON 1027975332003967 09/07/2024 17:06:29 BST 86 81.3800 XLON 1027975332004001 09/07/2024 17:08:42 BST 40 81.4000 XLON 1027975332004306 09/07/2024 17:08:42 BST 75 81.4200 XLON 1027975332004311 09/07/2024 17:08:42 BST 24 81.4200 XLON 1027975332004312 09/07/2024 17:08:42 BST 11 81.4200 XLON 1027975332004313 09/07/2024 17:08:42 BST 4 81.4200 XLON 1027975332004314 09/07/2024 17:08:42 BST 86 81.4200 XLON 1027975332004319 09/07/2024 17:08:53 BST 40 81.4000 XLON 1027975332004345 09/07/2024 17:08:53 BST 6 81.4000 XLON 1027975332004346 09/07/2024 17:09:04 BST 86 81.4000 XLON 1027975332004401 09/07/2024 17:09:25 BST 86 81.3800 XLON 1027975332004469 09/07/2024 17:09:25 BST 86 81.3600 XLON 1027975332004484 09/07/2024 17:09:25 BST 86 81.3400 XLON 1027975332004485 09/07/2024 17:09:26 BST 1 81.3200 XLON 1027975332004490 09/07/2024 17:09:26 BST 12 81.3200 XLON 1027975332004491 09/07/2024 17:09:26 BST 1 81.3200 XLON 1027975332004492 09/07/2024 17:09:26 BST 72 81.3200 XLON 1027975332004493 09/07/2024 17:09:28 BST 55 81.3000 XLON 1027975332004499 09/07/2024 17:09:45 BST 86 81.2800 XLON 1027975332004529 09/07/2024 17:09:45 BST 67 81.2600 XLON 1027975332004538 09/07/2024 17:09:46 BST 19 81.2600 XLON 1027975332004539 09/07/2024 17:09:58 BST 15 81.2400 XLON 1027975332004575 09/07/2024 17:09:58 BST 56 81.2400 XLON 1027975332004576 09/07/2024 17:09:58 BST 15 81.2400 XLON 1027975332004577 09/07/2024 17:10:22 BST 86 81.2200 XLON 1027975332004665 09/07/2024 17:10:22 BST 6 81.2000 XLON 1027975332004671 09/07/2024 17:10:22 BST 74 81.2000 XLON 1027975332004672 09/07/2024 17:10:22 BST 1 81.2000 XLON 1027975332004673 09/07/2024 17:10:22 BST 5 81.2000 XLON 1027975332004674 09/07/2024 17:12:17 BST 28 81.3200 XLON 1027975332004969 09/07/2024 17:12:20 BST 13 81.3200 XLON 1027975332004972 09/07/2024 17:12:20 BST 75 81.3200 XLON 1027975332004973 09/07/2024 17:12:20 BST 12 81.3200 XLON 1027975332004974 09/07/2024 17:12:20 BST 42 81.3200 XLON 1027975332004977 09/07/2024 17:12:20 BST 1 81.3200 XLON 1027975332004978 09/07/2024 17:13:19 BST 86 81.3400 XLON 1027975332005089 09/07/2024 17:13:45 BST 86 81.3600 XLON 1027975332005188 09/07/2024 17:13:50 BST 6 81.3400 XLON 1027975332005211 09/07/2024 17:13:52 BST 80 81.3400 XLON 1027975332005222 09/07/2024 17:14:04 BST 86 81.3200 XLON 1027975332005258 09/07/2024 17:14:50 BST 86 81.4400 XLON 1027975332005338 09/07/2024 17:14:51 BST 28 81.4400 XLON 1027975332005339 09/07/2024 17:14:51 BST 35 81.4400 XLON 1027975332005340 09/07/2024 17:14:51 BST 28 81.4400 XLON 1027975332005341 09/07/2024 17:14:57 BST 28 81.4600 XLON 1027975332005357 09/07/2024 17:14:57 BST 15 81.4600 XLON 1027975332005358 09/07/2024 17:15:18 BST 86 81.4400 XLON 1027975332005448 09/07/2024 17:15:27 BST 86 81.4200 XLON 1027975332005462 09/07/2024 17:15:42 BST 86 81.4200 XLON 1027975332005506 09/07/2024 17:15:51 BST 86 81.4000 XLON 1027975332005527 09/07/2024 17:16:06 BST 86 81.4200 XLON 1027975332005567 09/07/2024 17:16:50 BST 44 81.4000 XLON 1027975332005664 09/07/2024 17:16:50 BST 42 81.4000 XLON 1027975332005665 09/07/2024 17:17:22 BST 86 81.4400 XLON 1027975332005719 09/07/2024 17:18:23 BST 24 81.4400 XLON 1027975332005934 09/07/2024 17:18:35 BST 39 81.4400 XLON 1027975332005949 09/07/2024 17:19:01 BST 24 81.4400 XLON 1027975332006047 09/07/2024 17:19:01 BST 38 81.4400 XLON 1027975332006048 09/07/2024 17:19:01 BST 2 81.4400 XLON 1027975332006049 09/07/2024 17:19:31 BST 50 81.4600 XLON 1027975332006224 09/07/2024 17:19:58 BST 14 81.4600 XLON 1027975332006274 09/07/2024 17:20:17 BST 58 81.4600 XLON 1027975332006328 09/07/2024 17:20:43 BST 44 81.4400 XLON 1027975332006398 09/07/2024 17:20:57 BST 51 81.4200 XLON 1027975332006423 09/07/2024 17:21:24 BST 47 81.4400 XLON 1027975332006529 09/07/2024 17:21:30 BST 46 81.4400 XLON 1027975332006562 09/07/2024 17:22:07 BST 47 81.4200 XLON 1027975332006655 09/07/2024 17:22:20 BST 47 81.4000 XLON 1027975332006719 09/07/2024 17:22:20 BST 51 81.3800 XLON 1027975332006722 09/07/2024 17:25:04 BST 75 81.3800 XLON 1027975332007265 09/07/2024 17:25:04 BST 29 81.3800 XLON 1027975332007266 09/07/2024 17:25:14 BST 24 81.3600 XLON 1027975332007279 09/07/2024 17:25:14 BST 27 81.3600 XLON 1027975332007280 09/07/2024 17:25:52 BST 45 81.4000 XLON 1027975332007405 09/07/2024 17:25:52 BST 12 81.4000 XLON 1027975332007406 09/07/2024 17:25:53 BST 14 81.4000 XLON 1027975332007409 09/07/2024 17:25:54 BST 63 81.4000 XLON 1027975332007414 09/07/2024 17:25:54 BST 20 81.4000 XLON 1027975332007415 09/07/2024 17:25:54 BST 50 81.4000 XLON 1027975332007416 09/07/2024 17:25:54 BST 11 81.4000 XLON 1027975332007417 09/07/2024 17:25:55 BST 13 81.4000 XLON 1027975332007419 09/07/2024 17:25:58 BST 58 81.4000 XLON 1027975332007428 09/07/2024 17:26:08 BST 20 81.4000 XLON 1027975332007452 09/07/2024 17:26:08 BST 23 81.4000 XLON 1027975332007453 09/07/2024 17:26:37 BST 61 81.4200 XLON 1027975332007529 09/07/2024 17:27:18 BST 54 81.4400 XLON 1027975332007671 09/07/2024 17:27:18 BST 14 81.4400 XLON 1027975332007676 09/07/2024 17:27:29 BST 54 81.4200 XLON 1027975332007738 09/07/2024 17:28:01 BST 49 81.4200 XLON 1027975332007808 09/07/2024 17:28:01 BST 62 81.4200 XLON 1027975332007809 09/07/2024 17:28:32 BST 30 81.4000 XLON 1027975332007974 09/07/2024 17:28:32 BST 23 81.4000 XLON 1027975332007975 09/07/2024 17:28:32 BST 1 81.4000 XLON 1027975332007976 09/07/2024 17:28:35 BST 54 81.3800 XLON 1027975332008000 09/07/2024 17:28:38 BST 25 81.3600 XLON 1027975332008024 09/07/2024 17:28:50 BST 14 81.3800 XLON 1027975332008074 09/07/2024 17:28:50 BST 29 81.3800 XLON 1027975332008075 09/07/2024 17:28:58 BST 18 81.3800 XLON 1027975332008121 09/07/2024 17:28:58 BST 27 81.3800 XLON 1027975332008122 09/07/2024 17:29:27 BST 44 81.3600 XLON 1027975332008209

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com