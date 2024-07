Der DAX hat am Dienstag Federn lassen müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 1,3 Prozent auf 18.236,19 Zählern aus dem Handel. Die Korrekturfahrt dürfte am heutigen Mittwoch zumindest zunächst gestoppt werden können. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 18.256 Punkte.Auf der Terminseite ist es heute relativ Ruhig. About You veröffentlicht Quartalszahlen, BMW die Absatzzahlen für das zweite Quartal.Im Fokus der Anleger dürfte die Prognosesenkung von Volkswagen ...

