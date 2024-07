DJ Evotec und Pfizer vereinbaren Kooperation in der Wirkstoffforschung

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec und der US-Pharmariese Pfizer arbeiten künftig in der Wirkstoffforschung zusammen. Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige Forschungskooperation sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung geschlossen und wollen sich zunächst auf die frühe Forschung und Entdeckung in den Bereichen Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentrieren, wie Evotec mitteilte.

Die Forschungsarbeiten sollen an Evotecs Standorten in Frankreich stattfinden, unter anderem am Campus Curie in Toulouse. Der Hamburger MDAX- und TecDAX-Konzern wird von Pfizer Forschungszahlungen erhalten und hat Anspruch auf mögliche Meilenstein- und Lizenzzahlungen, die an den Erfolg der Programme geknüpft sind. Über deren Höhe machte Evotec keine Angaben.

July 10, 2024 01:46 ET (05:46 GMT)

