Nach Darstellung von SMC-Research hat die Bio-Gate AG im letzten Jahr den Umsatz deutlich gesteigert und steht in 2024 vor einer Fortsetzung dieses Trends. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch mittelfristig gute Perspektiven für eine dynamisches Erlöswachstum, insbesondere im Geschäft mit Humanimplantaten, und wähnt dieses Potenzial im Kurs nicht ansatzweise berücksichtigt.

Bio-Gate habe laut SMC-Research den Umsatz im letzten Jahr sehr deutlich, um 21 Prozent auf 7,2 Mio. Euro, steigern können. Die höchste Steigerungsrate habe mit 35,5 Prozent das größte Segment Dermakosmetik und Wundpflege erreicht, dem damit ein kräftiger Rebound nach dem schwachen Vorjahr gelungen sei. Zugleich habe sich der Aufwärtstrend im zweitgrößten Bereich Veterinär, der den Umsatz mit Tierpflegeprodukten abbilde, mit einem Plus von 29,4 Prozent fortgesetzt.

Das Unternehmen habe umfangreiche Wachstumsinvestitionen abgeschlossen und baue den Mitarbeiterstamm weiter aus, um die geplante weitere Expansion zu flankieren. Noch reichen die Erlöse nicht aus, um die daraus resultierenden Strukturkosten zu decken, im letzten Jahr sei der Jahresfehlbetrag aber bereits von -1,8 auf -1,6 Mio. Euro verbessert worden.

Unter der Voraussetzung, dass die Projekte planmäßig abgewickelt werden und sich die Rahmenbedingungen nicht deutlich eintrüben, prognostiziere das Management für das Jahr 2024 eine deutliche Umsatzsteigerung und eine deutliche Verbesserung von EBITDA und Nettoergebnis. Besonders dynamisch könnte sich das Medizintechniksegment entwickeln, wo Bio-Gate inzwischen zusammen mit drei großen Medizintechnikkonzernen die Zulassung der HyProtect-Lösung für eine serienmäßige Beschichtung von Humanimplantaten vorantreibe.

Sofern perspektivisch die Zulassung gelinge, winke ein großer Schub für die Geschäftsentwicklung. Da die HyProtect-Beschichtung das Infektionsrisiko bei dem Einsatz von Ersatzgelenken deutlich reduzieren könne, sehen die Analysten gute Erfolgschancen für das Geschäft. In ihrem Modell haben sie einen Start der Serienproduktion ab 2027 unterstellt und rechnen für die Zeit danach mit hohen Wachstumsraten.

Das sei ein zentraler Treiber für das von den Analysten ermittelte unveränderte Kursziel von 4,80 Euro, das weit über dem aktuellen Börsenkurs liege. Aus ihrer Sicht werden die guten Wachstumschancen, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, am Markt weitgehend ignoriert, was sich bei weiteren Fortschritten aber ändern dürfte. Auf dieser Basis bekräftigen die Analysten ihr Urteil "Speculative Buy". Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe darauf, dass sich die Marktdurchdringung in einigen Bereichen immer noch in einem relativ frühen Stadium bewege und das Seriengeschäft mit der Beschichtung von Humanimplantaten, das eine hohe Bedeutung für das Modell habe, erst noch erschlossen werden müsse.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.07.2024 um 8:30 Uhr)

