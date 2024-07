NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Chris Schott in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb, liegt seine Erwartung für die Bruttomarge knapp über den Markterwartungen. Er verspricht sich neue Aussagen zum aktuellen Trendthema Gewichtsreduktion./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 22:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035