Der chinesische Baidu-Konzern hat deutliche Fortschritte beim autonomen Fahren erzielt. Das kommt auch der schwächelnden Aktie zugute.Der Aktienkurs von Baidu, dem führenden chinesischen Internet-Suchanbieter, verzeichnete den stärksten Anstieg seit über einem Jahr, nachdem das Unternehmen bedeutende Fortschritte mit seinem autonomen Fahrdienst Apollo Go gemacht hat. Am Mittwoch stieg die Aktie um bis zu 13 Prozent in Hongkong, nachdem sie bereits am Dienstag in den USA um 8,5 Prozent zugelegt hatte. Diese Kursgewinne spiegeln das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunft der autonomen Fahrtechnologie wider, insbesondere nachdem die Stadtregierung von Peking Anfang dieser Woche ihre …