Frankfurt - Der Euro hat am Mittwochvormittag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0822 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 0,9704 kaum bewegt seit dem Vorabend, verharrt aber weiterhin oberhalb der 97-Rappen-Marke. Der US-Dollar kostet 0,8969 Franken nach 0,8976 am Dienstagabend. Zur Wochenmitte stehen datenseitig nur Produktionszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...