- GOLDMAN CUTS AUTOS SECTOR UND CONSTRUCTION SECTOR TO 'UNDERWEIGHT'



- BARCLAYS CUTS HUNTING TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 500 (430) PENCE - BARCLAYS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 455 (515) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1380 (1390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 885 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1900 (1950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WOOD GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 190 PENCE - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14000 (13500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BIG YELLOW GROUP TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 435 (405) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 375 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 95 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1690 (1640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 655 (595) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 620 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NEXT PLC TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 9120 (6500) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INDIVIOR TARGET TO 1500 (2350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 410 (361) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 900 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2350 (2000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 730 (705) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IAG TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - MORGAN STANLEY RAISES WIZZ AIR TARGET TO 2450 (2200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'OUTPERFORM'



