Ausbau der Aktivitäten in Andalusien

Die Encavis AG erweitert ihr Engagement im Solarenergiesektor durch den Erwerb eines Solarparks in Andalusien, Südspanien, von einem deutschen Unternehmen. Die neue Anlage westlich von Córdoba hat eine geplante Kapazität von 95 Megawatt und wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2025 jährlich 187 Gigawattstunden Strom produzieren. Mit dieser Erweiterung setzt Encavis einen weiteren wichtigen Schritt in die Richtung nachhaltiger Energieversorgung in Europa.

Aktuell zeigt sich die Encavis-Aktie am deutschen Aktienmarkt stabil. Der Kurs notiert zu dieser Stunde bei 17,02 Euro, was einem leichten Preisanstieg von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Trotz der allgemeinen Stabilität könnte der jüngste Erwerb des Solarparks ein positives Signal an die Investoren [...]

