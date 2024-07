EQS-News: Appier / Schlagwort(e): Sonstiges

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Appier beflügelt Retargeting-Erfolg im Hyper-Casual-Gaming: Wie Thief Puzzle von TapNation KPI-Ziele erreichte PARIS, FRANKREICH - Media OutReach Newswire - 10. Juli 2024 - Appier , ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS), das künstliche Intelligenz (KI) zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in Unternehmen einsetzt, freut sich, seine erfolgreiche Partnerschaft mit TapNation, einem führenden Publisher von Mobile Games, zur Optimierung der Nutzerakquise für das Erfolgsspiel Thief Puzzle bekannt zu geben. Mit der CrossX Retargeting-Lösung von Appier erreichte TapNation bemerkenswerte KPI-Ziele, darunter eine 130%-ige Rentabilität der Anzeigenkosten (return on ad spend, ROAS). TapNation wurde von der Financial Times unter den 14 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa gelistet und ist ein Publisher von Mobile Games, der Entwicklern hilft, ihre Spiele zu optimieren. Thief Puzzle ist ein sehr fesselndes und unterhaltsames Hyper-Casual-Spiel, das von TapNation entwickelt wurde. In diesem Spiel werden Spieler zu cleveren Dieben, die komplexe Rätsel lösen und herausfordernde Hindernisse überwinden, um Raubzüge erfolgreich abzuschließen. Mit seinem intuitiven Gameplay, fesselnden Grafiken und innovativen Rätsel-Designs wurde Thief Puzzle bei den Spielern von Mobile Games schnell zu einem Lieblingsspiel. Die Mischung aus Strategie und Spaß des Spiels sorgt dafür, dass die Spieler dran bleiben, was es zu einem herausragenden Game im beeindruckenden Portfolio von TapNation macht. Optimierung der Nutzerakquise trotz Datenschutzbeschränkungen In der immer stärker umkämpften Mobile-Gaming-Landschaft suchte TapNation nach innovativen Lösungen, um die Nutzerakquise und -bindung für Thief Puzzle trotz der Herausforderungen durch iOS-Datenschutzbeschränkungen zu optimieren. Durch die Nutzung der CrossX Retargeting-Lösung von Appier hat TapNation seine hochwertige Nutzerbasis erfolgreich aktiviert und Spieler mit hohem LTV (Lifetime Value) angesprochen. Die Zusammenarbeit konzentrierte sich auf die Optimierung wichtiger Kennzahlen wie Kosten pro Klick (CPC), Konversionsrate (CVR) und Kosten pro Aktion (CPA), um herausragende Ergebnisse zu erzielen. Appier entwickelte ein maßgeschneidertes, renditestarkes Nutzermodell für IAA-orientierte Hyper-Casual-Games, indem es sein bestehendes Nutzersegmentierungsmodell einsetzte, um User mit höherem LTV zu identifizieren Innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss eines 1,5-monatigen Lernzeitraums erreichte TapNation eine beeindruckende ROAS von 130%. Die kontinuierliche Optimierung des renditestarken Anwendermodells gewährleistete eine nachhaltige und stabile ROAS und verkürzte die Amortisierungszeit im Vergleich zu herkömmlichen SDK-Netzwerken erheblich. Dieser Erfolg unterstreicht die Effektivität des KI-gestützten Ansatzes von Appier in der Hyper-Casual-Gaming-Branche.



"Appier ist nach dem Erfolg, den wir mit CrossX gesehen haben, unser drittgrößter Kanal für die Nutzerakquise auf iOS geworden. Unsere Partnerschaft hat unserem Game Thief Puzzle greifbaren Erfolg gebracht, indem der Nutzerwert gesteigert wurde. Dank dieser innovativen Lösung konnten wir beachtliche Verbesserungen beim Nutzer-Engagement und bei der Nutzerbindung erzielen. Wir sind wirklich zufrieden und freuen uns auf weitere Erfolge durch die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Appier. Auf eine Zukunft voller noch größerer Erfolge dank unserer Zusammenarbeit!", so Jatin Mittal, Head of User Acquisition bei TapNation. Die Rolle von Appier beim Erfolg von TapNation Appier entwickelte ein maßgeschneidertes, renditestarkes Nutzermodell für die IAA-orientierten (In-App-Werbung) Hyper-Casual-Games von TapNation. Dazu wurden umfassende Daten zu bestehenden Spielern gesammelt und dynamische Videoanzeigen genutzt, um CPC und CVR zu optimieren. Durch die Einführung von Deep Links vom ersten Tag an sorgte Appier für ein effektives Nutzer-Engagement und beeinflusste wesentlich den Retargeting-Erfolg von TapNation. Die Zusammenarbeit von TapNation mit Appier veranschaulicht die Wirksamkeit fortschrittlicher KI-gesteuerter Retargeting-Lösungen, um Datenschutzbeschränkungen zu umgehen und außergewöhnliches Wachstum auf dem Markt für Mobile Games zu erzielen. Die CrossX Retargeting-Lösung von Appier hat die Strategien der Nutzerakquise und -bindung verändert und damit einen neuen Standard für den Erfolg bei Hyper-Casual Games gesetzt. Weitere Informationen finden Sie in der Fallstudie hier . Über Appier Appier (TSE: 4180) ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS), das künstliche Intelligenz nutzt, um die Entscheidungsfindung in Unternehmen zu optimieren. Appier wurde 2012 mit der Vision der Demokratisierung von KI gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, KI durch intelligente Software in einen ROI zu verwandeln. Appier verfügt über 17 Niederlassungen in APAC, Europa und den USA und ist an der Tokioter Börse notiert. Besuchen Sie www.appier.com für weitere Unternehmensinformationen, und besuchen Sie ir.appier.com/en/ für weitere IR-Informationen. Über TapNation TapNation ist ein führender Publisher von Mobile Games, der Entwicklern hilft, ihre Spiele auf das nächste Level zu bringen. Die Financial Times listete TapNation unter den 14 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas und das Unternehmen hat sich schnell als einer der wichtigsten Player in der Mobile-Gaming-Branche etabliert. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen für das renommierte Programm French Tech 120 ausgewählt, was seine große Bedeutung und sein Potenzial für kontinuierliches Wachstum widerspiegelt. Mit einem Portfolio von über 40 Spielen und über 1 Milliarde Downloads bietet TapNation einem globalen Publikum spannende und unterhaltsame Gamingerlebnisse. Der innovative Ansatz und das Engagement für Exzellenz haben dem Unternehmen laut Statista den ersten Platz in den Kategorien Medien und Unterhaltung verschafft und seine Position als führender Anbieter auf dem stark wachsenden Markt für Hyper-Casual-Gaming weiter gefestigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tap-nation.io/ Medienkontakt Lara Sampara Senior PR Manager lara.sampara@appier.com



