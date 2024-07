Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start zum Mittag deutlich zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.380 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Porsche Holding, Vonovia und Airbus, am Ende Volkswagen, Merck und BASF.



"Die Marktteilnehmer greifen sehr selektiv bei vereinzelten Indextiteln zu", sagte Experte Andreas Lipkow. "Dabei ist das Handelsvolumen einmal mehr eher dünn. Es herrscht ein klassischer Sommerhandel vor und die Marktteilnehmer verhalten sich defensiv, wollen jedoch zugleich keine Performance an den Finanzmärkten verpassen." In den kommenden Handelstagen sollte hingegen mit größeren Kursüberraschungen gerechnet werden, so Lipkow. Insgesamt fehle es jedoch weiterhin an notwendigen Handelsimpulsen, "um den deutschen Gesamtmarkt wieder auf Rekordkursniveau heben zu können."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0818 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9244 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,83 US-Dollar, das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.