© Foto: Andreas Arnold/dpa



Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat sich die nächste Kooperation gesichert. Zukünftig wird das Unternehmen mit Pfizer zusammenarbeiten.Dem angeschlagenen Biotech-Unternehmen und seiner Aktie gelingt es nach einer nervenzehrenden ersten Jahreshälfte endlich wieder, für positive Schlagzeilen zu sorgen, und das recht zuverlässig. Evotec sichert sich eine weitere Partnerschaft Bereits am Montag gab Evotec bekannt, seine Partnerschaft mit Sandoz erweitern zu wollen. Das sorgte für den ersten Kursanstieg in Richtung der Marke von 10 Euro. Am Mittwoch wagen die Käufer der Aktie einen neuen Anlauf, die psychologisch wichtige Marke zu überspringen. Rückenwind hierfür erhalten sie von der …