DJ Kion verfehlt wegen Wertminderung die Markterwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kion verfehlt die Gewinnerwartungen des Marktes für das zweite Quartal. Grund dafür ist eine Firmenwertabschreibung (Goodwill Impairment) für die operative Einheit Kion ITS Americas in Höhe von rund 22 Millionen Euro, wie der Hersteller von Flurförderzeugen in Frankfurt mitteilte. Das Konzernergebnis vor Minderheiten für die Monate April bis Juni werde sich deshalb nur auf rund 69 Millionen Euro belaufen. Analysten hatten nach einem von Vara Konsensus per Dienstag mit 93 Millionen Euro gerechnet.

Der Kurs der Kion-Aktie steigt um 1,8 Prozent auf 38,99 Euro. "Nach dem Kursrutsch von knapp 51 auf gut 37 Euro kommt die Warnung nicht mehr überraschend", sagte ein Marktteilnehmer.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/hru/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2024 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.