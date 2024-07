Rückläufige Verkaufszahlen beeinflussen den Aktienkurs

Die Mercedes-Benz Aktie verzeichnet am Mittwoch einen leichten Rückgang um zeitweise 0,4 Prozent auf 62,90 Euro im XETRA-Handel. Gründe für das gedämpfte Anlegervertrauen sind die jüngst veröffentlichten Verkaufszahlen des Unternehmens für das zweite Quartal 2024. Die Verkäufe sanken um vier Prozent im Jahresvergleich auf 496.700 Fahrzeuge, wobei der Absatz rein batterieelektrischer Fahrzeuge besonders stark zurückging. Fünfundvierzigtausend achthundert E-Fahrzeuge wurden verkauft, was einem Rückgang von 25 Prozent entspricht. Der Hochlauf der Elektrofahrzeuge verlief in wichtigen Märkten langsamer, während der Absatz von Plug-in-Hybriden um 27 Prozent stieg. Deutschland verzeichnete einen besonders signifikanten Einbruch der Verkäufe um 16 Prozent.

Stock Market Auswirkungen ungewiss

Obwohl die Mercedes-Benz Group (ex Daimler) kürzlich ihre Dividende für das laufende Jahr von Analysten auf 5,01 Euro pro Aktie senken ließ, bleibt das durchschnittliche Kursziel bei 92,95 Euro. Finanzexperten erwarten optimistischere Quartalsergebnisse in der Zukunft, jedoch wird die nächste Präsentation der Q2 2024 Finanzergebnisse am 26. Juli 2024 kritisch beobachtet werden. Insgesamt blieb der Umsatz im abgelaufenen Quartal mit 35,87 Milliarden Euro hinter den Ergebnissen des Vorjahresquartals zurück, was ebenfalls zur Skepsis unter den Investoren beiträgt.

