Viele große Börsen haben eine lange Geschichte. Im historischen Vergleich hat sich das globale Gewicht einzelner nationaler Aktienmärkte allerdings mehrfach verschoben. Heutzutage dominiert klar der US-Aktienmarkt das weltweite Börsengeschehen, doch das war nicht immer so. Wie sich der globale Aktienmarkt verändert hat und auf die Länder aufteilt.von Carsten PeterDie New Yorker Wall Street ist ein Sehnsuchtsort. Investmentbanker, Investoren und Privatanleger, aber auch Unternehmen, die an die Börse gehen wollen, träumen davon, an der größten und mit Abstand wichtigsten Börse der Welt zu arbeiten, zu investieren oder mit den eigenen Aktien dort notiert zu sein. Die US-Leitbörse ist zusammen mit der US-Technologiebörse Nasdaq am Times Square die Börsenhochburg schlechthin. Hier sind weltweit mit Abstand die meisten großen Aktien gelistet und nirgendwo auf der Welt ist so viel Kapital versammelt. Gemessen am Börsenwert aller dort notierten Aktiengesellschaften ist der US-Aktien mit 54 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung der größte der Welt. Was an der Wall Street geschieht, beeinflusst die Börsen rund um den Globus.Doch diese klare Dominanz der US-Börse war nicht immer so. Im Laufe der Geschichte waren die Aktienmärkte anderer Länder durchaus gewichtiger als das Finanzzentrum in den Hochhausschluchten von Manhattan. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts waren die europäischen ...

