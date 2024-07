Krystal Biotech ist eine wahre Biotech-Perle. Am Dienstag erreichte die Aktie des amerikanischen Unternehmens eine neue Bestmarke. Inzwischen spendiert der Markt der Gesellschaft, die mit Vyjuvek eine Gentherapie am Markt hat, eine Marktkapitalisierung von gut 5,5 Milliarden Dollar. Kein Wunder, hat Krystal Biotech weitere spannende Projekte in der Pipeline.Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang ein Programm zur Behandlung von Mukoviszidose, auch Zystische Fibrose genannt. Vertex Pharmaceuticals ...

