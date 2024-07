Die Commerzbank-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel in den letzten Tagen nahezu unverändert. Heute notiert der Kurs bei 14,58 EUR, was leicht unter dem Eröffnungskurs von 14,64 EUR liegt. In den letzten 52 Wochen erreichte die Aktie ihr Hoch bei 15,83 EUR und ihr Tief bei 9,12 EUR. Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine Dividende von 0,569 EUR und ein durchschnittliches Kursziel von 16,03 EUR.

Ermittlungen und Unternehmenszahlen

Im Wirecard-Prozess wurden neue Hinweise veröffentlicht, die zeigen, dass krumme Geschäfte bereits vor dem Zusammenbruch des Unternehmens bekannt waren. EY fand 2016 bei Wirecard Hinweise auf fragwürdige Kreditvergaben und Manipulationen bei Unternehmensübernahmen. Trotz dieser Hinweise erhielten Wirecard-Aktionäre bis 2018 unbeanstandete Bilanzprüfungen. Die Anklage gegen den ehemaligen Wirecard-CEO bleibt bestehen, während laufende Untersuchungen weiterhin an neuen Details arbeiten.

Parallel dazu veröffentlichte die Commerzbank auf ihrer letzten Finanzkonferenz einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie für das erste Quartal 2024, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert. Der Umsatz stieg ebenfalls erheblich, was weiteres Vertrauen der Anleger stärken könnte. Die Finanzzahlen für das zweite Quartal werden im August erwartet, was für zusätzliche Impulse sorgen könnte. Analysten rechnen mit einem Jahresgewinn von 2,05 EUR pro Aktie für 2024.

