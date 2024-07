Stabile Kursentwicklung im SIX SX-Handel

Die Aktie von Novartis zeigte gestern eine bemerkenswerte Kursentwicklung am SIX Swiss Exchange. Um 15:53 Uhr notierte das Wertpapier mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 97,48 CHF. Das Tageshoch wurde kurzfristig bei 97,59 CHF verzeichnet, während der Einstiegskurs bei 97,09 CHF lag. Mit einem bisher gehandelten Volumen von 824.720 Stück, bleibt die Aktie im Fokus der Investoren. Das 52-Wochen-Hoch von 98,00 CHF, erreicht am 09.07.2024, liegt nur 0,53 Prozent über dem aktuellen Kurs, was auf eine mögliche baldige Überschreitung hindeutet. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 98,63 CHF.

Positiver Ausblick Für Novartis

Für das Jahr 2023 erhielten Aktionäre eine Dividende von 3,30 USD, mit einer erwarteten Erhöhung auf 3,74 USD im laufenden Jahr. Die letzten Quartalszahlen zeigten einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD, gegenüber 1,01 USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD - ein Rückgang von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Novartis plant, die nächsten Quartalszahlen am 18. Juli 2024 zu veröffentlichen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2024 einen Gewinn von 7,27 USD je Aktie erwirtschaften wird. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 79,99 CHF, welches am 15. Juli 2023 erzielt wurde.

