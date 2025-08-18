Der DAX ging am Freitag mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 24.359,30 Punkte aus dem Handel. Zum Start in die neue Woche dürfte es wieder etwas nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,2 Prozent höher auf 24.412 Zähler. Heute steht der Empfang des ukrainischen Staatschefs Selenskyi bei Donald Trump im Blickfeld.Nach dem russisch-amerikanischen Gipfel in Alaska wird sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in Washington mit US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
