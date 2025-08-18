© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall rückt in den Fokus, während Trump die Ukraine zu schnellen Friedensgesprächen mit Russland drängt.Die Aktien europäischer Rüstungs- und Energiekonzerne stehen zum Wochenstart im Zentrum des Anlegerinteresses, nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende erneut Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, schnell einem Friedensabkommen mit Russland zuzustimmen. Die Papiere von Rheinmetall notierten am Montagmorgen bei 1.635 Euro, ein Plus von 1,9 Prozent (Stand: 9:00 Uhr MESZ, Tradegate). Damit setzt sich die beeindruckende Kursentwicklung des Rüstungsriesen fort, der seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 um mehr als 1.500 Prozent zugelegt hat. Auch andere …Den vollständigen Artikel lesen ...
