Braucht man noch Software, wenn man KI hat? Diese Frage stellten sich die Analysten von Melius Research. Für Adobe kamen sich zu einem niederschmetterndem Urteil. SAP und das französische Dassault Systèmes stürzten am Dienstag ab. Was war passiert? Befürchtungen, KI könnte den Softwaresektor disruptieren, machten die Runde. Denn am Montag hatte der Broker Melius Research den US-Konkurrenten Adobe aus diesem Grund herabgestuft. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Seit Mitte Juli sind die Aktien des Marktdatenunternehmens LSEG, des britischen Softwareunternehmens Sage und der französischen IT-Beratung Capgemini zweistellig gefallen. Solche Unternehmen - von Analysten oft als …Den vollständigen Artikel lesen ...
