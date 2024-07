Die Nvidia-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und erreichte erneut ein Allzeithoch. Angetrieben wird der Kurs vor allem durch den anhaltenden Hype rund um Künstliche Intelligenz (KI). Der gesamte Technologie-Sektor, insbesondere die Halbleiterindustrie, verzeichnet immense Zuwächse. Nvidia profitiert als führendes Unternehmen in diesem Bereich besonders stark von der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen.

Optimistische Aussichten für den Technologiesektor

Mit dem Hinweis auf zukünftige Zinssenkungen der US-Notenbank und positive Aussichten in der KI-Entwicklung erwarten Analysten weiterhin steigende Kurse im Technologiesektor. Nvidias Konkurrent AMD übernimmt das finnische KI-Labor Silo AI, was den Wettbewerb weiter anheizt. Dennoch bleibt Nvidia in den Augen vieler Experten der klare Marktführer. Investoren sind gespannt auf die bevorstehenden Inflationsdaten, die weitere Hinweise auf den langfristigen Zinspfad der Fed geben könnten.

Die Apple-Aktie entwickelte sich ebenfalls positiv, was die optimistische Stimmung im Technologiesektor verstärkt. Insgesamt führte dies zu einem Anstieg der wichtigsten US-Aktienindizes, wobei der Nasdaq Composite und der S&P 500 neue Rekordhöhen markierten. Dies sorgt für eine anhaltende Euphorie unter den Anlegern und untermauert die positive Stimmung rund um Nvidia und die Technologienbranche.

