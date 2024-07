München (ots) -Englands Trainer Southgate wechselt spät das Glück für das EM-Finale gegen Spanien ein: Ollie Watkins trifft 10 Minuten nach seiner Einwechslung in der 90 Minute zum 2:1 gegen die Niederlande. "Ich schwöre bei meinem Leben, beim Leben meiner Kinder: Ich habe zu Cole Palmer bei unserer Einwechslung gesagt: Wir kommen rein und du spielst mir den Pass und ich mache das Tor", erklärt ein glücklicher Watkins. "Alles in allem verdient. Wir haben Geschichte geschrieben. Alle haben so hart gearbeitet in diesem schwierigen Turnier" bilanziert Kapitän Harry Kane, der auf das Kollektiv "stolz" ist. "Ein verdienter Finaleinzug der englischen Nationalmannschaft", findet auch MagentaTV-Experte Lothar Matthäus, der die "besten 45 Minuten" der Engländer in der 1. Hälfte gelobt hatte. "Gareth hat sich gesteigert, die gesamte Mannschaft hat sich gesteigert", sagt Experte Owen Hargreaves. Hollands Kapitän Virgil van Dijk sprach von einem "schweren Schlag", er ärgert sich über den Elfmeter, der zum 1:1 führte: "Ich hätte ihn nicht gegeben." Das Traumfinale England gegen Spanien steht - Sonntag ab 19 Uhr live bei MagentaTV.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 2. Halbfinals zwischen England und Niederlande - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Am Sonntag gibt's das Finale mit Spanien - live ab 19.00 Uhr bei MagentaTV.Niederlande - England 1:2England steht im Finale der Europameisterschaft. Die besten 45 englischen Minuten brachten nur 1:1. So musste Ollie Watkins in der 90 Minute für die Entscheidung sorgen. England fährt nach Berlin und trifft im Finale am Sonntag auf Spanien.Ed Sheeran jubelt mit England: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2NuZGxyUW1HVUJYM0NpYk9rTko0THN4bXlCa0hMdjR4amFiZ1QvSUcxVT0=Harry Kane, Kapitän England: "Wir haben Geschichte geschrieben. Ich bin so stolz auf alle Spieler, alle Mitarbeiter. Alle haben so hart gearbeitet. Das ist so ein schwieriges Turnier gewesen für uns. Das ist echt was ganz besonderes." Über Siegtorschützen Ollie Watkins kommt er ins Schwärmen: "Wenn du auch nur eine Minute spielst, kannst du den Ausschlag geben. Was er heute gemacht hat, war genau das. Wahnsinns Torabschluss. Ich freue mich riesig für ihn." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEFtZnlVVm0wUHFBcmxFVHpLL2JjRUFCMi9id21vNFAza29yTHNWNVpBYz0=Ollie Watkins, Siegtorschütze England: "Ich habe so hart dafür gearbeitet. Die Trophäe hier halte ich ganz, ganz fest. Ich freu mich einfach riesig."Die Mentalität der Mannschaft lobte er: "Wir haben wirklich diesen Bounce-Back-Faktor in unserem Spiel, wir sind ins Elfmeterschießen gekommen, wir haben Spiele gedreht. Und jetzt noch ein Spiel."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnBENW5vOURJQzFUNWVLUUYvUnZ1QnpvR1hlajl3WXhPd2Fkd0cvclJEMD0=Kobbie Mainoo, England: "Ich habe keine Worte dafür, wir freuen uns riesig. Wir beben innerlich völlig. Es war einfach eine tolle Mannschaftsleistung. Wir haben uns die Seele aus dem Leib gerannt heute." Der Weg ist für ihn noch nicht zu Ende: "Wir wollten ja nicht einfach nur ins Finale kommen, sondern wir wollen es auch gewinnen und unsere Namen dann in der Geschichte verewigen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUhmREZ1VGJBeCtkUlBmNUhSQjF5dkRNM24wNXpmRUxRaUZncUJjaHIrcz0=Luke Shaw, England, über das erste Finale der Engländer auf nicht-englischem Boden: "Dieser Teil der Geschichte, von wegen Finale auf nicht-englischem-Boden, interessiert uns ja nicht wir wollen jetzt noch ein weiteres Spiel gewinnen und den Pokal nach Hause holen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ODFPZEJ2Z2hMVGFPZzhwUWZjVll5QnRueUlIQzY3SmJWZ3hQYnNyQU4wbz0=Virgil van Dijk, Kapitän Niederlande: "Ich bin müde, erschöpft, emotional. Es ist nicht nur körperlich ein schwerer Schlag, sondern vor allem emotional. Es ist echt eine schwere Stunde, durch die wir alle gerade müssen." Zum Elfmeter, der zum 1:1 führte, sagt van Dijk: "Ich hätte ihn nicht gegeben, aber letzten Endes hat der VAR eingegriffen und den Elfmeter dann gefordert. Das müssen wir akzeptieren!"Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MVJ2bGltQkpGL3dKR28xa1FHQ3hkdEpEUjgwNHc2NXJsZWRKTDdzYTdyYz0=Owen Hargreaves, MagentaTV-Experte 42 Länderspiele für England: "Die Mannschaft hat viel, viel besser gespielt, hat sich gesteigert und das ist einfach das Wichtigste. Gareth hat sich gesteigert, auch bei diesem Turnier. Die Jungs haben sich gesteigert und jetzt sind wir im Finale. Das müssen wir genießen."Benedikt Höwedes, MagentaTV-Experte und Weltmeister 2014, über die Niederlande in der 2. Halbzeit: "Sie haben angefangen das System der Engländer so ein bisschen zu spiegeln und haben nur noch Mann gegen Mann über das ganze Feld gespielt. Das hat England komplett den Stecker gezogen." Über das ganze Spiel betrachtet ist das etwas anderes: "Von daher glaube ich das die Engländer doch verdient ins Finale eingezogen sind, weil die 1. Halbzeit schon klar besser war der Engländer. Die besten 45 Minuten bis dato im Turnier." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MVlGYnNVOUpxL29nMzVRRE85bXluNE5iaWlBS05wNjIvc1hUTHVINUt2ND0=Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 24 - Sonntag, 14.07.2024 - FINALEKanal TV 1 ab 19.00 Uhr: Vorbericht EM-FinaleModeration Stadio: Johannes B. KernerExperten Stadion: Michael Ballack und Tabea KemmeModeration Studio: Sascha BandermannExperte im Studio: Shkodran MustafiReporterin: Anna Sara LangeAnalyse Studio: Jan HenkelSchiedsrichterexperte: Patrick IttrichSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 20.50 Uhr: EM-Finale Kommentar: Wolff Fuss und Lothar MatthäusTV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed EM-FinaleTV 3 ab 20.45 Uhr: Reaction Show EM-Finale - u.a. mit Calcio BerlinTV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas HectorPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5820595